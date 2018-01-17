«Почта России» ответила на недовольство рязанцев большими очередями

В пресс-службе регионального отделения «Почты России» ответили на недовольство рязанцев большими очередями в отделении №37. Посетителей там обслуживают в полном объеме, сообщили RZN.info в филиале.
«Пенсия выплачивается почтальонами в соответствии с графиком. Сбоев в доставке социальных пособий не было, обращений и жалоб от жителей не поступало», — отметили в пресс-службе, добавив также, что ситуация в отделении №37 находится на контроле руководства филиала.
В настоящее время в отделении работают все три операционных окна, а терминалы отключены по техническим причинам. «В связи с активной многоквартирной застройкой нового микрорайона Дашково-Песочня многократно возросла нагрузка на почтовые отделения №37 и №48», — говорится в сообщении.
По вопросам качества оказываемых услуг рязанцам посоветовали обращаться по телефону горячей линии УФПС Рязанской области:
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