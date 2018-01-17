Рязанцы пожаловались на очередь в еще одном почтовом отделении. Видео

Рязанцев снова возмутила очередь на почте. Видео из отделения связи №37 по улице Новоселов опубликовали в соцсетях.
«И такие очереди там ежедневно! Потому что обслуживают половину Песочни. И работают то до обеда, то после обеда», — написал автор поста.
Он также отметил, что в почтовом отделении установлен терминал, но в настоящее время он не работает. «Похоже, от него мало что зависит. Главное — число сотрудников и режим работы отделения, а этим никто не обеспокоен, кроме самой очереди», — добавил рязанец.
Напомним, ранее горожане жаловались на то, что в почтовом отделении №27 образовался