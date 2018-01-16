Пропавшего рязанского пенсионера видели в центре города

Во вторник, 16 января, Семена Богомолова из Рязани, который пропал 12 января, видели в центре города. Об этом RZN.info рассказал Тимур Поздняков, заметивший 68-летнего пенсионера около остановки «Трамвайное депо».
По словам молодого человека, мужчина пытался сесть в чужие машины, тормозившие у пешеходного перехода. «Я в этот момент садился в маршрутку. Он был как будто потерянный, пытался залезть в машины на ходу. Потом пошел в сторону рынка. По фотографии одежда очень похожа», — сообщил рязанец.
Напомним, Богомолова