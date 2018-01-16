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10:47, 16 января 2018 823
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В Рязани пропал 68-летний пенсионер

В Рязани пропал 68-летний пенсионер

В Рязани пропал 68-летний пенсионер. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».

Семен Алексеевич Богомолов 1950 года рождения исчез 12 января 2018 года.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с преобладающей сединой, глаза карие.

Был одет: черная шапка с вертикальной белой полоской, черный пуховик с капюшоном и с зеленой молнией.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Семене Богомолове, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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