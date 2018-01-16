Депутат Госдумы предложил поставить металлодетекторы во всех российских школах

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поставить металлодетекторы во всех российских школах. Запрос отправят в Минобразования России, передает «
В сообщении отметили, что учащиеся не проходят никакого досмотра. Сухарев заметил, что защитой школ чаще всего занимаются частные охранные предприятия. Это не дает гарантии принятия срочных и адекватных мер в случае чрезвычайной ситуации.
По его словам, охраной правопорядка в школах должна заниматься вневедомственная охрана. Подход к ситуации должен быть комплексным.
Напомним, в понедельник, 15 января, ученики пермской школы