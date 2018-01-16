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9:59, 16 января 2018 498
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Российские школы проверят на безопасность после поножовщины в Перми

Российские школы проверят на безопасность после поножовщины в Перми

После поножовщины в Перми в России проверят безопасность школ. Об этом сообщил запмред правительства Ольга Голодец, передает «РИА Новости».

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — сказала она.

По ее словам, расследование инцидента должно обозначить уязвимости в безопасности школ, которые необходимо устранить.

Росгвардия, в свою очередь, проверит ЧОПы, которые занимаются охраной учебных заведений, а также наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией.

Ведомство также проверит уровень готовности охранников к действиям в экстренных ситуациях.

Напомним, поножовщина в средней школе в Перми произошла в понедельник, 15 января. В результате пострадали пятнадцать человек трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии.


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