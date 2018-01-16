Российские школы проверят на безопасность после поножовщины в Перми

После
«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — сказала она.
По ее словам, расследование инцидента должно обозначить уязвимости в безопасности школ, которые необходимо устранить.
Росгвардия, в свою очередь, проверит ЧОПы, которые занимаются охраной учебных заведений, а также наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией.
Ведомство также проверит уровень готовности охранников к действиям в экстренных ситуациях.
Напомним,