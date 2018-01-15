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12:44, 15 января 2018 1 310
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В Красноярске врач уволилась из-за видео танца живота с корпоратива 2

В Красноярске врач уволилась из-за видео танца живота с корпоратива

В Красноярске завотделением БСМП уволилась по собственному желанию из-за видео с новогоднего корпоратива, прошедшего в медучреждении. Об этом передает «РИА Новости».

Ранее в сети появилось видео, где медработники отмечают Новый год в больнице в конце декабря 2017 года. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.

«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — сказал представитель медучреждения Андрей Любченко.

Напомним, на прошлой неделе появилось видео застолья рязанских врачей в кардиодиспансере, которое вызвало бурную реакцию публики. После появления ролика из медучреждения уволили двух руководителей, а рязанцы создали петицию в поддержку бывшей заведующей. Документ набрал шесть тысяч подписей. Рязанский министр здравоохранения Андрей Прилуцкий пообещал лично встретиться с персоналом диспансера и провести с ними «административную пятиминутку».


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