В Красноярске врач уволилась из-за видео танца живота с корпоратива

В Красноярске завотделением БСМП уволилась по собственному желанию из-за видео с новогоднего корпоратива, прошедшего в медучреждении. Об этом передает «
Ранее в сети появилось видео, где медработники отмечают Новый год в больнице в конце декабря 2017 года. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.
«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — сказал представитель медучреждения Андрей Любченко.
Напомним, на прошлой неделе