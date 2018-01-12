«Мир красоты». В рязанской колонии открыли выставку фотографий митрополита Марка

В исправительной колонии №6 открыли выставку фотографий Митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Об этом сообщила
Экспозиция «Мир красоты» включила в себя 20 пейзажей, на которых запечатлена природа родного края.
«Для людей, которые долгое время находятся в „четырех стенах“, лишенных возможности лично прикоснуться к природе, эта выставка помогла приобщиться к прекрасному, по-новому оценить красоту самых простых вещей. Посетители отметили, что фотографии навеяли приятные воспоминания, связанные с родным домом и чем-то очень сокровенным для каждого», — отметила пресс-служба регионального УФСИН.
Экспозицию «Мир красоты» смогут увидеть осужденные и других учреждений УИС области.
Напомним, что ранее Митрополит Марк уже проводил фотовыставку своих работ. Она
Фото пресс-службы УФСИН