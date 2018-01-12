Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 12 января 2018 1 248
 0    0

«Мир красоты». В рязанской колонии открыли выставку фотографий митрополита Марка

«Мир красоты». В рязанской колонии открыли выставку фотографий митрополита Марка

В исправительной колонии №6 открыли выставку фотографий Митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Экспозиция «Мир красоты» включила в себя 20 пейзажей, на которых запечатлена природа родного края.

«Для людей, которые долгое время находятся в „четырех стенах“, лишенных возможности лично прикоснуться к природе, эта выставка помогла приобщиться к прекрасному, по-новому оценить красоту самых простых вещей. Посетители отметили, что фотографии навеяли приятные воспоминания, связанные с родным домом и чем-то очень сокровенным для каждого», — отметила пресс-служба регионального УФСИН.

Экспозицию «Мир красоты» смогут увидеть осужденные и других учреждений УИС области.

Напомним, что ранее Митрополит Марк уже проводил фотовыставку своих работ. Она состоялась в ноябре в библиотеке имени Горького.

Фото пресс-службы УФСИН


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:14, 12 января 2018
Россияне смогут жаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
12:42, 12 января 2018
В Рязанской области оправдали обвиненную в мошенничестве женщину
12:20, 12 января 2018
Рязаньэнерго стало лауреатом конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
12:17, 12 января 2018
Антиутопия Оруэлла возглавила десятку самых продаваемых книг 2017 года
12:03, 12 января 2018
KFC, новый светофор и фонтаны. Площадь Ленина начнут реконструировать в 2018 году 7
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 25 056
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
20:49, 10 января 2018 25 068
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 25
11:53, 8 января 2018 23 409
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 21 937
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 20 033
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум