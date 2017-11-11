В Рязани открылась новая выставка митрополита Марка

В библиотеке имени Горького открылась новая выставка митрополита Марка «Откровение премудрости». Об этом сообщает
Митрополит представил снимки, сделанные в Рязанской, Московской областях, а также на Урале.
«Настоящая выставка — это желание поделиться со всеми красотой», — отметил Марк. Он рассказал, что большую часть времени проводит либо в храме, либо в кабинете в общении с людьми. По его словам, увлечение фотографией «порой становится едва ли не единственной возможностью больше двигаться и бывать на природе».
Выставка будет открыта до конца ноября.
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