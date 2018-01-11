Пропавшего в Рязанском районе 89-летнего пенсионера нашли живым

89-летнего Ивана Салтовского, пропавшего в Рожке Рязанского района, нашли живым. Об этом сообщили в группе «
Мужчина
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89-летнего Ивана Салтовского, пропавшего в Рожке Рязанского района, нашли живым. Об этом сообщили в группе «
Мужчина
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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.