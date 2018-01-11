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8:01, 11 января 2018 803
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В Рязанском районе пропал 89-летний пенсионер

В Рязанском районе пропал 89-летний пенсионер

В деревне Рожок Рязанского района пропал 89-летний Иван Салтовский Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

О мужчине ничего неизвестно с 10 января. Отмечается, что он может быть дезориентирован.

Приметы: рост 180 см, телосложение полное, волосы седые короткие, глаза голубые, на лице щетина. Из одежды известно: черная куртка, черная вязаная шапка, черные резиновые сапоги (не утепленные).

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 02, 102.


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