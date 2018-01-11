В Рязанском районе пропал 89-летний пенсионер

В деревне Рожок Рязанского района пропал 89-летний Иван Салтовский Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 10 января. Отмечается, что он может быть дезориентирован.
Приметы: рост 180 см, телосложение полное, волосы седые короткие, глаза голубые, на лице щетина. Из одежды известно: черная куртка, черная вязаная шапка, черные резиновые сапоги (не утепленные).
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 02, 102.