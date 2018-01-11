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23:01, 11 января 2018 682
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Мэрия посоветовала судиться рязанцу, получившему 13 штрафов на платной парковке

Мэрия посоветовала судиться рязанцу, получившему 13 штрафов на платной парковке

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Горадминистрация посоветовала обратиться в Советский районный суд рязанцу, который получил за ноябрь 13 штрафов на платной парковке.

В мэрии отметили, что при регистрации абонемента мужчина некорректно указал номер автомобиля — выбрал его иностранный стандарт и ввел с пробелами. «Система восприняла автомобиль и номер на абонементе как разные транспортные средства», — пояснили RZN.info в администрации.

Водителя также заверили, что штрафов за декабрь ему не назначат, так как при покупке нового абонемента он верно указал номер машины.

Однако отменить постановление о нарушении в мэрии не могут. «Согласно действующим нормативным документам, административные комиссии, вынесшие пользователю постановления об административных правонарушениях, полномочиями по пересмотру или отмене постановлений не наделены», — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее рязанец связывался с оператором платных парковок, но его представители также не смогли решить его проблему.


© RZN.info

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