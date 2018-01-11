Рязанцу с абонементом на платную парковку прислали 13 штрафов

Рязанцу, у которого был абонемент на платную парковку, прислали 13 штрафов. Об этом RZN.info сообщил сам мужчина.
В ноябре он приобрел месячный абонемент на платную парковку за 1 600 рублей, действовавший с 8 ноября по 7 декабря. «Я месяц пользовался парковкой на улице Семинарской, а потом продлил его действие еще на месяц», — отметил собеседник.
Однако 21 декабря мужчина получил 13 штрафов. «Я проверил номер автомобиля на абонементе и позвонил на горячую линию оператора „Ростелекома“. Там мне сообщили, что мой „проездной“ действителен и попросили обратиться в административную комиссию», — рассказал мужчина.
По словам рязанца, из-за праздников он не смог связаться с комиссией и подал заявление в Советский суд после Нового года. «Буду ждать решения суда, не исключено, что придут штрафы за декабрь», — сказал собеседник.
Мужчина предоставил редакции RZN.info все 13 постановлений о правонарушениях и чек об оплате абонемента на ноябрь.