Вот и кончилось веселье. В Рязани демонтируют резиденцию Деда Мороза

В среду, 10 января, на улице Почтовой начали разбирать дом сказочного персонажа.
Напомним, в понедельник, 8 января, в Рязани
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Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова
В среду, 10 января, на улице Почтовой начали разбирать дом сказочного персонажа.
Напомним, в понедельник, 8 января, в Рязани
© RZN.info
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