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8:54, 10 января 2018 1 032
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Вот и кончилось веселье. В Рязани демонтируют резиденцию Деда Мороза

Вот и кончилось веселье. В Рязани демонтируют резиденцию Деда Мороза

Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова

В среду, 10 января, на улице Почтовой начали разбирать дом сказочного персонажа.

Напомним, в понедельник, 8 января, в Рязани подвели тоги новогодних праздников и попрощались с Дедом Морозом.


© RZN.info

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