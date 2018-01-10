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15:54, 10 января 2018 1 075
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Около двух с половиной тысяч рязанцев не смогли оповестить об осеннем призыве 1

Около двух с половиной тысяч рязанцев не смогли оповестить об осеннем призыве

Около двух с половиной тысяч рязанцев не смогли оповестить об осеннем призыве. Об этом в эфире Рязанского областного радио рассказал военный комиссар региона Владислав Деев.

По его словам, за три месяца (с октября по декабрь) отправились служить около тысячи рязанцев. При этом двум с половиной тысячам человек не смогли отправить повестки, еще двое уклонились от призыва.

Рязанские призывники отправились во все роды войск (от ВМФ до инженерных).

Подробнее о службе в современной российской армии читайте в нашем разделе «Публикации».


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