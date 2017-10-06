Год сурка. Что ждет призывника за забором воинской части

1 октября по всей стране стартовал осенний призыв. Более 130 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет ждет год другой жизни. Все переживают его по-разному: для кого-то армия становится домом родным на долгие годы, а кто-то считает дни до «дембеля» с первого дня службы, проклиная каждую минуту пребывания в рядах вооруженных сил.

Будущих защитников Родины и, конечно, их родителей и близких волнует, что же там, за забором части. Именно поэтому журналист RZN.info Иван Артеменко решил рассказать о службе в современной российской армии на примере своей «срочки».

От автора: «Оговорюсь сразу: в моей службе не было ничего героического или непереносимо страшного, но именно так и проходит этот год для большинства солдат. Речь пойдет об „учебке“ войск РЭБ, где прошли первые четыре месяца службы, поскольку она является оптимальным примером обычной воинской части».

Бытовые условия

Большая казарма на 120 человек из двухъярусных кроватей, за каждым «срочником» также закреплены по табуретке и «половине» тумбочки. На кровати можно лежать только после отбоя, сидеть нельзя. В тумбочке хранятся только предметы личной гигиены, тетради и книга, все постороннее выкидывается. 10 раковин на всех, на бритье и умывание по две-три минуты, порой и меньше. Обувь хранится в сушилке, там же и носки — запах соответствующий. Для ремонта одежды и стрижки есть бытовая комната, к «парикмахеру» всегда очередь.

Гигиена

В казарме есть душевые кабины, но они сильно текут — пользоваться запрещено, зато «мыться в раковине» можно ежедневно. Нормальная помывка — один-два раза в неделю в бане, до которой нужно идти около километра. Раз в неделю грязное белье меняют на чистое, при этом размер может быть совершенно любым, приходиться меняться. Стирать самостоятельно можно, но если найти время и подменные вещи. При этом майку или трусы могут украсть ночью из сушилки. На умывание всей роте из около 100 человек дается 20 минут, в итоге у раковин столпотворение и беготня.

Помещение для умывания

Питание

Качество приемлемое, просроченных продуктов не было. Меню калорийное и однообразное: гречка, рис, макароны, пшенка, манка. Из мясного — только разваренные пельмени и сосиски, добавляемые в каждое блюдо, в том числе в рисовую кашу на молоке. Пакетированные сок и молоко, много хлеба, масло, микроскопические кусочки сыра. Свежих фруктов и овощей не было — радовались даже луку.

К чаю полагались пряники и печенье, довольно вкусные. От однообразной еды спасались сладостями, купленными у торговца, приходившего каждый день в роту со своей тележкой. Цены у него — в два-три раза выше обычных. Но выбора не было — чипок (буфет) закрыли лет за 10 до нас. Впрочем, двух тысяч ежемесячного довольствия вполне хватало, чтобы иногда порадовать себя сладостями, например, вафлями и халвой. А вот на сигареты денег было недостаточно — стоили они раза в полтора больше, чем на гражданке.

Еда из столовой

Форма

Сейчас в армии солдатам выдают два типа формы: «офисную» и полевую. В первой призывник приезжает в часть и отправляется в увольнения, она же считается парадной. Сделана «офисная» из ткани, которая легко выгорает на солнце и совсем не «дышит». В такой же на службу ходят офицеры. В части солдатам выдают полевую форму, она достаточно удобна и не требует подшивания подворотничка в отличие от старой. При этом летом в ней очень жарко, особенно страдают ноги, одетые в махровые «летние» носки. Была и спортивная — летом шорты и майка, зимой — спортивный костюм. К ним прилагались кроссовки, сваленные в кучу в общих шкафах, каждое утро предстояло выполнить целую поисковую операцию по нахождению пары одного размера

Большая проблема — это ботинки. Выдаваемые в военкомате «берцы» могут порваться уже через три недели. Многие со временем покупали на свои деньги более качественные модели. Зимой выдаются утепленные непромокаемые «космоботы». Они больше, тяжелее и ненамного теплее. Ходить в них комфортно только по снегу.

Но главная проблема формы — ее постоянное исчезновение. Если кто-то из сослуживцев, что-то терял, то потерю возобновлял за счет вещей товарищей. И так начиналась целая цепочка похищений. Пропадало все — от грязных носков до курток.

«Офисная» форма

Служба

Чем занят солдат на службе? Ответ — чем угодно, лишь бы не сидел без дела. Формально на видном месте в каждой казарме висит план боевой подготовки, согласно которому с солдатами постоянно должны проводиться занятия по огневой и тактико-специальной подготовке, военной медицине, топографии и так далее. Однако даже в учебной части практически ничего из этого не изучалось, только под угрозой проверки со стороны начальства. Мы могли просто прийти в учебный класс и там сидеть часами без дела.

Другой вариант времяпрепровождения — хозяйственные работы: уборка территории и казармы, строительные и отделочные работы, выдергивание травы из асфальта и много другое. Кроме того, солдат обязан периодически ходить в наряды: по роте, по парку, по штабу, в патруль и так далее. В наряде «срочник» не живет по расписанию роты, а выполняет конкретные обязанности, как правило связанные с поддержанием порядка на вверенном объекте, например, в казарме.

В целом, если вы не любите ручной труд, то армия заставит его полюбить. Впрочем, есть и другой вариант. Как правило, хорошо зарекомендовавших солдат, особенно с высшим образованием, берут себе в помощь офицеры. Эти счастливчики, как правило, не участвуют в хозработах и не ходят в наряды.

Стоит отметить, что реальные занятия по предметам боевой подготовки также проводились: мы учились работать на технике, хоть иногда и сами, по методичкам. И это было самым интересным.

Хуже всего было то, что каждый день был практически копией предыдущего. Складывалось впечатление, что мы стали героями фильма «День сурка», с той лишь разницей, что длился он целый год.

Полевая форма (ВКПО)

Досуг

Согласно режиму дня, официального свободного времени — 30 минут. В эти полчаса можно почитать книгу, посмотреть телевизор, попить чай или кофе, заняться ремонтом формы, подстричься. Иногда в течение дня нас просто рассаживали перед выключенным телевизором, чтобы мы никуда не делись. При этом «ящик» не включали — не положено по расписанию, говорить между собой — только шепотом. Каждый вечер в 21:00 обязательно показывали новости Первого канала — для меня, пожалуй, одно из самых трудных испытаний за всю «срочку». Каждая свободная минута ценилась на вес золота. Главная мечта — провести выходной в городе, получив увольнение. Давали его только на 8 часов под присмотром родителей, но и это было настоящей отдушиной. Иногда удавалось посмотреть клипы по «МУЗ ТВ»: даже самые отъявленные любители рока через некоторое время начинали разбираться в творчестве группы SEREBRO.

Здоровье

В каждой части есть медпункт, в который многие ходят почти каждый день, чтобы получить освобождение от физкультуры и работ или лечь в лазарет, где можно ничего не делать. Лечат там, в основном, самыми дешевыми отечественными препаратами, порой и их не хватает. Основной антибиотик — пенициллин. Попав в лазарет с одной болезнью, можно подхватить еще несколько. Серьезно больных отправляли в госпиталь — там лечили быстро и качественно, хорошо кормили и отношение со стороны медперсонала было куда лучше.

«Берцы», выдаваемые в военкомате

Спорт

В армии никого не интересует ваша группа здоровья, поэтому люди, годные только в «малоподвижные» войска, бегали наравне с теми, кого могли взять в ВДВ. Для людей с лишним весом каждая утренняя пробежка превращалась кошмар. Впрочем, килограммы уходили очень быстро. В казарме был небольшой спортивный уголок с гимнастическим турником, гантелями и штангой — желающие могли выкроить время и позаниматься. Именно в армии впервые пробежал 5 километров, причем в форме, с автоматом и противогазом, на гражданке же с трудом мог осилить «трешку».

Люди

Люди в армии делятся на сослуживцев и командиров. Среди них попадаются как приятные в общении, так и те, кого было радостно забыть, покинув ворота части. К счастью, больше попадалось первых. На «срочке» очень проявляется двуличие людей: днем вы делите с сослуживцем сладости из посылки, а ночью товарищ без всяких угрызений совести присваивает ваши вещи или деньги. При этом вычислить вора практически невозможно.

Командиры попадались разные, как правило строгие, но обычно справедливые. Хотя были и те, кто буквально наслаждались своей небольшой властью и вели себя не очень адекватно — больше всего таких было из числа сержантов.

Вынос тумбочек из казармы на время уборки

Дедовщина

По общему мнению, ее в армии больше нет. Конечно, солдаты из «старшего» призыва имеют определенные привилегии в начале службы. Их ставят старшими, когда отправляют «молодых» на работы, зачастую офицеры и сержанты отдают им многие свои функции. Что же касается рукоприкладства, то оно жестко пресекается: за всю службу помню два случая: в первом дело дошло до военной прокуратуры и серьезных разбирательств, во втором — из-за пары синяков два подразделения лишились увольнений на месяц и были обречены на несколько бесед с руководством части и психологом. Конечно, в замкнутом мужском коллективе конфликты неизбежны, но, как правило, ни во что серьезное они не перерастают: ночью нас никто не поднимал, в сушилке или туалете не избивал.

Впрочем, иногда нас «качали»: по приказу сержанта или офицера отжимались, приседали или стояли в упоре лежа за разные провинности. Но стоит признать, что, как правило, наказание было справедливым.

Спустя год

Стоит ли игра свеч? Для меня, пожалуй, да. Армия дала интересный опыт: научила ладить с абсолютно разными людьми, приспосабливаться к непривычной обстановке, уметь наслаждаться каждой свободной минутой. Именно этот год доказал, насколько важны свобода и личное пространство. Кроме того, есть еще один приятный «бонус» — теперь всегда есть общие темы для разговора с миллионами таких же бывших «сроканов»: наряды, ПХД, «прокачки», «рабочки», фразеологизмы от старшины и ротного и многое другое.

Да, порой было трудной, иногда практически невыносимо — как морально, так и физически. В те минуты все произошедшее казалось большой ошибкой, но сейчас так уже не считаю.

Смело идти в военкомат или бороться за признание негодным — решать только самому призывнику. Я выбрал первый вариант и не жалею.

Напоследок пару слов для тех, кто уже совсем скоро отправится в войска: во всех ситуациях оставайтесь людьми, не нойте и помните — «дембель» неизбежен!

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