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15:16, 8 сентября 2017 552
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С начала августа в Рязани выявили более семи тысяч нарушений на платных парковках

С начала августа в Рязани выявили более семи тысяч нарушений на платных парковках

С начала августа в Рязани выявили более семи тысяч нарушений на платных парковках. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил сайт администрации города.

Штрафы для физических лиц составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч.

Напомним, в Рязани платные стоянки организовали на улицах Семинарской, Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядской, Горького, Сенной, Некрасова, Свободы, Введенской, Вознесенской, Щедрина, Радищева, Право-Лыбедской, а также на площадях Ленина, Маргелова и Мичурина. По будням парковки работают с 8:00 до 18:00, в выходные и праздники плату с водителей не берут.

Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. У водителя есть 15 минут, чтобы высадить пассажиров или оплатить стоянку. Сделать это можно через паркомат с помощью сообщения на номер 9878, через web-портал или мобильное приложение «ПарковкиРязани».

Бесплатно парковками могут пользоваться инвалиды, экстренные оперативные службы, жильцы ближайших домов и члены многодетных семей.

Ранее сообщалось, что рязанцы создали петицию о проверке платных парковок.


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