С начала августа в Рязани выявили более семи тысяч нарушений на платных парковках. Об этом в пятницу, 8 сентября,
Штрафы для физических лиц составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч.
Напомним, в Рязани платные стоянки
Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. У водителя есть 15 минут, чтобы высадить пассажиров или оплатить стоянку. Сделать это можно через паркомат с помощью сообщения на номер 9878, через
Бесплатно парковками могут пользоваться инвалиды, экстренные оперативные службы, жильцы ближайших домов и члены многодетных семей.
Ранее сообщалось, что рязанцы