Рязанцы создали петицию о проверке платных парковок

В четверг, 7 сентября, рязанцы создали в интернете
По его словам, большинство из них работает с нарушениями. В частности, паркоматы не принимают банкноты, а штрафы приходят автовладельцам, паркующимся вне платной зоны.
Груздев обозначил несколько пунктов, по которым необходимо провести проверку:
- нарушения закона «О защите прав потребителей»;
- правильное устройство парковочных зон;
- соответствие знаков госстандартам и ПДД;
- соответствие штрафов правилам парковки;
- соответствия зон парковок кадастровым значениям земель;
- нарушение федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции».
В настоящее время петицию подписали 83 человека. Когда это число достигнет сотни, документ отправят в прокуратуру.