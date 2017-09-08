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12:42, 8 сентября 2017 226
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Рязанцы создали петицию о проверке платных парковок

Рязанцы создали петицию о проверке платных парковок

В четверг, 7 сентября, рязанцы создали в интернете петицию, которую планируют направить областной прокуратуре. Автор документа Владислав Груздев, он требует провести проверку платных парковок, организованных «Ростелекомом».

По его словам, большинство из них работает с нарушениями. В частности, паркоматы не принимают банкноты, а штрафы приходят автовладельцам, паркующимся вне платной зоны.

Груздев обозначил несколько пунктов, по которым необходимо провести проверку:

  • нарушения закона «О защите прав потребителей»;
  • правильное устройство парковочных зон;
  • соответствие знаков госстандартам и ПДД;
  • соответствие штрафов правилам парковки;
  • соответствия зон парковок кадастровым значениям земель;
  • нарушение федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции».

В настоящее время петицию подписали 83 человека. Когда это число достигнет сотни, документ отправят в прокуратуру.


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