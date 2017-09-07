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15:41, 7 сентября 2017 391
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Рязанская область расширила сотрудничество с соседним регионом

Рязанская область расширила сотрудничество с соседним регионом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанская область расширила сотрудничество с Тульской областью. В четверг, 7 сентября, главы регионов Николай Любимов и Алексей Дюмин подписали соглашение в малом зале областного правительства. Участником церемонии стал полпред президента в ЦФО Александр Беглов, который ранее побывал на открытии технопарка в Рязани.

Как рассказал журналистам Дюмин, ранее соседние области работали в направлении промышленности и культуры. «Новый документ коснется науки, спорта, сельского хозяйства и благоприятного ведения бизнеса. Поддержка наших мелких и крупных предприятий в ручном режиме — это прямая обязанность губернатора. Уже завтра наши профильные министры начнут отрабатывать все позиции по соглашению и наполнять их конкретикой», — отметил он.

Николай Любимов добавил, что соглашение со «значимым соседом» крайне важно. «Даже обмен опытом крайне полезен. В Тульской области уже многие проблемы решаются с использованием эффективных механизмов. Нам есть, что позаимствовать», — сказал глава рязанского региона.

По его словам, промышленное сотрудничество областей стоит выводить на более серьезный уровень. «Можно создать промышленный кластер в Рязани или Туле с участием предприятий из соседнего региона», — заявил Любимов. Он также подчеркнул, что соглашение позволит быстрее двигаться вперед в сфере туризма, науке и образовании.

В свою очередь Дюмин отметил изменения в Рязанской области. В частности, строительство дорог, ФАПов и школ. Беглов заявил, что соглашение способствует подъему экономики и коснется помощи соседям при техногенных катастрофах. «Президент поставил задачи перед главами регионов, чтобы качество жизни везде было доступным и равным. Главное, чтобы соседи дружили. Конкурировать нужно не между собой, а с Европой и США», — заключил полпред.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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