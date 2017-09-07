На открытии детского технопарка рязанцам напомнили о соборности и задачах геополитического первенства

На открытии детского технопарка в Рязани его будущим ученикам напомнили о соборности. «А что такое Россия? Россия — это не история, и ее идея не заключается ни в человеческой эмансипации, ни в человеческой экспансии. Россия — это русский дух, это соборность. Это значит, что мы объединяемся все вместе и делаем большое дело», — заявила на торжественной церемонии в четверг, 7 сентября, руководитель федерального проекта «Кванториум» Марина Ракова.
По ее мнению, заложенная в идеологию технопарка «школа мышления» позволит ученикам быть успешными в жизни в целом. «Проектный подход, анализ, синтез, постановка гипотез, достижение результата приведут к тому, что ваша жизнь вами же будет способна быть рассмотрена как главный проект. Я очень надеюсь, что результатом этой проектной деятельности длиною в жизнь будет первенство России во всех высокотехнологичных отраслях, политической, геополитической арене. И это будет делать вы», — подчеркнула Ракова.
Также она обратила внимание на прозвучавшую на церемонии песню «
Напомним, в технопарке «Дружба» рязанские школьники будут изучать
Марина Ракова — гендиректор Фонда новых форм развития образования, руководитель инициативы АСИ «Новая модель системы дополнительного образования детей», в рамках которой в России создается сеть детских технопарков «Кванториум». Рязанская «Дружба» входит в нее.