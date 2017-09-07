На открытии детского технопарка рязанцам напомнили о соборности и задачах геополитического первенства

На открытии детского технопарка в Рязани его будущим ученикам напомнили о соборности. «А что такое Россия? Россия — это не история, и ее идея не заключается ни в человеческой эмансипации, ни в человеческой экспансии. Россия — это русский дух, это соборность. Это значит, что мы объединяемся все вместе и делаем большое дело», — заявила на торжественной церемонии в четверг, 7 сентября, руководитель федерального проекта «Кванториум» Марина Ракова.

По ее мнению, заложенная в идеологию технопарка «школа мышления» позволит ученикам быть успешными в жизни в целом. «Проектный подход, анализ, синтез, постановка гипотез, достижение результата приведут к тому, что ваша жизнь вами же будет способна быть рассмотрена как главный проект. Я очень надеюсь, что результатом этой проектной деятельности длиною в жизнь будет первенство России во всех высокотехнологичных отраслях, политической, геополитической арене. И это будет делать вы», — подчеркнула Ракова.

Также она обратила внимание на прозвучавшую на церемонии песню « Кто, если не мы? ». По мнению руководителя «Кванториумов», в тексте есть «тонкий смысл»: знания определяют свободу. «Есть величайшие философы, с работами которых, я надеюсь, вы в скором будущем познакомитесь. Это и российские: Достоевский, Бердяев, Ильин, Федоров, Флоренский — и, безусловно, мэтры: Шопенгауэр, Кант — говорили, что свобода — это долг. Это долг великой Родине, это долг малой родине, — заявила Ракова. — Я прошу вас сегодня и на протяжении всей жизни это помнить».

Напомним, в технопарке «Дружба» рязанские школьники будут изучать робототехнику, информационную безопасность, промышленный дизайн и другие направления .

Марина Ракова — гендиректор Фонда новых форм развития образования, руководитель инициативы АСИ «Новая модель системы дополнительного образования детей», в рамках которой в России создается сеть детских технопарков «Кванториум». Рязанская «Дружба» входит в нее.