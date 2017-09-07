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14:37, 7 сентября 2017 64
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Любимов попытался управлять дроном и другие видео из детского технопарка

Любимов попытался управлять дроном и другие видео из детского технопарка

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Во время осмотра детского технопарка «Дружба» врио рязанского губернатора Николаю Любимову предложили поуправлять маленьким летающим дроном. Политик попробовал при помощи пульта дистанционного управления поднять аппарат с пола: тот взмыл почти под потолок и рухнул вниз. После нескольких попыток тульский губернатор Алексей Дюмин, начавший упражняться с аналогичным дроном немного раньше, обратился к коллеге: «Николай Викторович, управляйте лучше регионом, а это оставьте ребятам». Сами ребята обращались с беспилотными аппаратами довольно ловко, к примеру, посадили один из них на ладонь куратору сети «Кванториум» Марине Раковой.

Напомним, технопарк торжественно открылся в четверг, 7 сентября. Учреждение рассчитано на 800 учеников, запись на бесплатные занятия идет по телефону 51-11-78, на следующей неделе откроется сайт.


© RZN.info

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