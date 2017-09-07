Комиссия по слушаниям одобрила изменение Генплана Рязани под строительство причала

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать проект изменений в Генплан, предусматривающий строительство причала в Лесопарке. Заключение официально опубликовано в среду, 6 сентября.
Участок на берегу Оки планируют перевести в зону транспортной инфраструктуры из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов. На самих слушаниях 4 сентября инвестор заявил, что сейчас идет проектирование объекта,
На слушания пришли 11 рязанцев, все поддержали проект. Также комиссия получила 35 подписей в его пользу.
Утвердить изменения должна городская дума.