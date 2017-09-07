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10:32, 7 сентября 2017 336
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Комиссия по слушаниям одобрила изменение Генплана Рязани под строительство причала

Комиссия по слушаниям одобрила изменение Генплана Рязани под строительство причала

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать проект изменений в Генплан, предусматривающий строительство причала в Лесопарке. Заключение официально опубликовано в среду, 6 сентября.

Участок на берегу Оки планируют перевести в зону транспортной инфраструктуры из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов. На самих слушаниях 4 сентября инвестор заявил, что сейчас идет проектирование объекта, построить причал рассчитывают к июлю 2018 года.

На слушания пришли 11 рязанцев, все поддержали проект. Также комиссия получила 35 подписей в его пользу.

Утвердить изменения должна городская дума.


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