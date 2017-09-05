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10:50, 5 сентября 2017 315
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Строительство причала в Лесопарке обсудили на слушаниях

Строительство причала в Лесопарке обсудили на слушаниях

Строительство причала в Лесопарке обсудили на слушаниях. В понедельник, 4 сентября, прошло публичное обсуждение изменения Генплана города.

Участок на берегу Оки предложили перевести из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов в зону транспортной инфраструктуры для возведения причала.

Представитель инвестора, Алексей Мордвинцев рассказал, что проект прорабатывается и будет готов к концу месяца, но компания уже получила первичное согласование с каналом имени Москвы.

Докладчик представил приблизительный вид причала и отметил, что в середине июля 2018 года компания планирует закончить возведение.

Мордвинцев подчеркнул, что с причалом ничего не случится что во время половодья, когда он уйдет под воду.

Главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко отметил, что новый объект позволит раз и навсегда решить проблему с туристами.

Он рассказал, что в 2017 году из 40 теплоходов, проходящих мимо Рязани, лишь восемь остановилась в городе.

«Интерес к Рязани большой. Это недопустимая ситуация, исторический город не может принять туристов», — отметил он.

По словам Васильченко, территории необходимо комплексное благоустройство: оборудование скамеек, дорожек, сувенирных лавок и мини-кафе.

До начала слушаний в комиссию поступило 35 обращений в поддержку изменений. Всего на слушания зарегистрировалось 11 участников.

Заключение по итогам слушаний опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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