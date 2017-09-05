Строительство причала в Лесопарке обсудили на слушаниях. В понедельник, 4 сентября, прошло публичное обсуждение изменения Генплана города.
Участок на берегу Оки предложили перевести из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов в зону транспортной инфраструктуры для возведения причала.
Представитель инвестора, Алексей Мордвинцев рассказал, что проект прорабатывается и будет готов к концу месяца, но компания уже получила первичное согласование с каналом имени Москвы.
Докладчик представил приблизительный вид причала и отметил, что в середине июля 2018 года компания планирует закончить возведение.
Мордвинцев подчеркнул, что с причалом ничего не случится что во время половодья, когда он уйдет под воду.
Главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко отметил, что новый объект позволит раз и навсегда решить проблему с туристами.
Он рассказал, что в 2017 году из 40 теплоходов, проходящих мимо Рязани, лишь восемь остановилась в городе.
«Интерес к Рязани большой. Это недопустимая ситуация, исторический город не может принять туристов», — отметил он.
По словам Васильченко, территории необходимо комплексное благоустройство: оборудование скамеек, дорожек, сувенирных лавок и мини-кафе.
До начала слушаний в комиссию поступило 35 обращений в поддержку изменений. Всего на слушания зарегистрировалось 11 участников.
Заключение по итогам слушаний опубликуют в «Рязанских ведомостях».