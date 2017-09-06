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12:36, 6 сентября 2017 397
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В сети появились фото с места смертельной аварии в Михайловском районе

В сети появились фото с места смертельной аварии в Михайловском районе

В сети появились фотографии с места смертельной аварии, которая произошла 6 сентября в Михайловском районе. Кадры опубликовало издательство «Пресса». На них видно, что легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Напомним, в результате столкновения ВАЗ-2104 и грузовика погибли водитель и двое пассажиров «четверки».


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