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9:40, 6 сентября 2017 237
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Три человека погибли в столкновении «четверки» и грузовика в Михайловском районе

Три человека погибли в столкновении «четверки» и грузовика в Михайловском районе

В аварии с грузовиком в Михайловском районе погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло около 4:00 в среду, 6 сентября. По предварительным данным, «четверка» выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком Mersedes.

Погибли все, кто находился в легковой машине: 37-летний водитель и двое пассажиров.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте аварии работают полицейские.


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