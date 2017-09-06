Три человека погибли в столкновении «четверки» и грузовика в Михайловском районе

В аварии с грузовиком в Михайловском районе погибли три человека. Об этом
ДТП
Погибли все, кто находился в легковой машине: 37-летний водитель и двое пассажиров.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте аварии работают полицейские.
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В аварии с грузовиком в Михайловском районе погибли три человека. Об этом
ДТП
Погибли все, кто находился в легковой машине: 37-летний водитель и двое пассажиров.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте аварии работают полицейские.
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