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8:03, 6 сентября 2017 149
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В Михайловском районе столкнулись «четверка» и грузовик

В Михайловском районе столкнулись «четверка» и грузовик

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 6 сентября, в Михайловском районе столкнулись «четверка» и грузовик Mersedes. Информация об аварии поступила в 4:20, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло на 191-м километре трассы М-6. Есть пострадавшие.

На место выезжал один пожарный расчет.


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