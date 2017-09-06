В среду, 6 сентября, в Михайловском районе столкнулись «четверка» и грузовик Mersedes. Информация об аварии поступила в 4:20,
ДТП произошло на 191-м километре трассы М-6. Есть пострадавшие.
На место выезжал один пожарный расчет.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 6 сентября, в Михайловском районе столкнулись «четверка» и грузовик Mersedes. Информация об аварии поступила в 4:20,
ДТП произошло на 191-м километре трассы М-6. Есть пострадавшие.
На место выезжал один пожарный расчет.
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