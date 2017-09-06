ТТК рассказал рязанцам о новых тарифах

Специально к началу нового учебного года ТТК подготовил тарифные планы «Простой» и «Простая формула». До конца ноября этого года можно стать абонентом ТТК и выбрать для себя домашний интернет по тарифу «Простой» за 300 рублей в месяц или интернет и ТВ по тарифу «Простая формула» за 450 рублей в месяц.
Домашний интернет в тарифном плане «Простой» будет доступен на скорости до 60 Мбит/с, а тариф «Простая формула» позволит подключить не только домашний интернет, но и «Интерактивное ТВ» от ТТК.
Более подробную информацию о новых тарифах и бонусах к осеннему предложению читайте в статье в разделе «