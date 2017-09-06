«Простая формула» от ТТК: Интернет + ТВ = выгодно!

Начало учебного года для школьников и студентов — время открытий и новых знаний. И здесь, как всегда, на помощь приходят высокие технологии: интернет, как незаменимый источник информации, и куда же без современного телевидения — прекрасного способа отдохнуть и расслабиться после тяжелого дня.

Во всем многообразии предложений от ведущих провайдеров довольно сложно выбрать для себя доступный и выгодный тариф по подключению домашнего ТВ и интернета. Оптимальный вариант этой осенью предлагает компания ТТК.

Специально к началу нового учебного года ТТК подготовил тарифные планы «Простой» и «Простая формула» для новых абонентов — физических лиц. До конца ноября этого года можно стать абонентом ТТК и выбрать для себя домашний интернет по тарифу «Простой» за 300 рублей в месяц или интернет + ТВ по тарифу «Простая формула» за 450 рублей в месяц.

Домашний интернет в тарифном плане «Простой» будет доступен на скорости до 60 Мбит/с, а тариф «Простая формула» позволит подключить не только домашний интернет, но и «Интерактивное ТВ» от ТТК.

Компания предлагает пакеты каналов «Социальный», «Базовый» и «Расширенный» в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, просмотра уже завершившихся программ. Дополнительно абонент может подключить тематические пакеты каналов на любой вкус: «Amedia Premium HD» и «Кино» для любителей фильмов и сериалов, «Спорт», «Футбол», «Плюс футбол» и «Наш футбол» — для спортивных болельщиков, а также пакеты «Познавательный», «Детский» и «Для взрослых».

В качестве бонуса к осеннему предложению — возможность приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку на специальных условиях — всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года. При подключении услуги «Интерактивное телевидение» с пакетом телевизионных каналов «Базовый» или «Расширенный» можно приобрести в рассрочку и ТВ-приставку на таких же выгодных условиях — 1 рубль в месяц.