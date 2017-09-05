Якубович потолстел во время турне по Рязанской области. Фото

Якубович потолстел во время турне по Рязанской области. Об этом телеведущий рассказал на встрече с горожанами в доме-музее имени Павлова во вторник, 5 сентября.

До общения с поклонниками Леонид Якубович попробовал местную выпечку и варенье из яблок.

Отвечая на вопросы рязанцев, артист отметил, что потолстел на четыре килограмма за пять дней во время посещения области.

«Везде накрыты столы, отказаться невозможно. Закуска потрясающая. Лучше рязанской картошки я нигде не видел. Жалко грибов нет», — поделился телеведущий.

Он отметил, что объездил все регионы в России и уже бывал в Рязани и музее Павлова.

«Меня уже в тридцатый раз спрашивают о впечатлениях. Я никогда не ожидал, что в городах и селах может быть такая потрясающая чистота на улице. Кругом нет ни окурка. Люди кругом добрые, я очень доволен поездкой», — подчеркнул Якубович.

Отвечая на вопросы рязанцев, он рассказал, что программе «Поле Чудес» (ведущим которой он является) не хватает конкуренции на телевидении.

«Как только интерес к программе пропадет, я уйду», — заверил артист.

Рязанцы интересовались как попасть на передачу, а одна из гостей посвятила стихотворение Якубовичу.