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11:13, 5 сентября 2017 1 717
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Власти признали ценность резного рязанского дома в отданном под перестройку квартале

Власти признали ценность резного рязанского дома в отданном под перестройку квартале

Рязанское правительство признало ценность резного дома, расположенного в намеченном под перестройку квартале. Инспекция по охране объектов наследия издала и опубликовала приказ о включении дома №9 по Садовой улице в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия. Получив этот статус, здание попадает под государственную охрану. В дальнейшем должны рассмотреть вопрос о его внесении в единый федеральный реестр.

Напомним, в июне 2017 года администрация Рязани приняла решение о развитии территории в границах улиц Есенина, Урицкого, Вознесенской и Садовой, на которой расположен дом. После этого общественные активисты подали в инспекцию заявление о признании его объектом наследия. По их информации, деревянное здание принадлежало купцу Милову.

Тем же приказом в список выявленных объектов наследия внесли не имевшие этот статус сооружения на территории кремля: Глебовский мост, гостиницу черни, каретный двор, «Пирамиду», дом для притча, хозяйственный корпус и торговый корпус Архиерейского дома.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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