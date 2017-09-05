Власти признали ценность резного рязанского дома в отданном под перестройку квартале

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Рязанское правительство признало ценность резного дома, расположенного в намеченном под перестройку квартале. Инспекция по охране объектов наследия издала и опубликовала приказ о включении дома №9 по Садовой улице в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия. Получив этот статус, здание попадает под государственную охрану. В дальнейшем должны рассмотреть вопрос о его внесении в единый федеральный реестр.
Тем же приказом в список выявленных объектов наследия внесли не имевшие этот статус сооружения на территории кремля: Глебовский мост, гостиницу черни, каретный двор, «Пирамиду», дом для притча, хозяйственный корпус и торговый корпус Архиерейского дома.