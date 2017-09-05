Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:55, 5 сентября 2017 141
 0    0

Виталий Артемов предложил поддержать рязанских коневодов пятью миллионами

Виталий Артемов предложил поддержать рязанских коневодов пятью миллионами

Новый зампред рязанского правительства Виталий Артемов предложил поддержать племенное коневодство в регионе пятью миллионами рублей. Проект постановления о распределении субсидий он представил во вторник, 5 сентября, на заседании областного правительства, сообщает сайт телеканала «ТКР».

Субсидии смогут получить владельцы не менее сотни голов племенных лошадей.

Врио рязанского губернатора Николай Любимов поддержал эту инициативу и напомнил о необходимости сохранить Старожиловский конезавод.

«Поскольку это федеральный объект, обращаемся мы и в минобороны, и в министерство культуры Российской Федерации. Денег на реконструкцию и реставрацию необходимо очень много, поэтому надеемся, что получим эту поддержку, которая позволит нам не только сохранить его, но и сделать жемчужиной туристического потенциала Рязанской области», — заявил Любимов.

Ранее сообщалось, что Старожиловский конезавод фон Дервиза сдадут в аренду для реставрации.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:55, 5 сентября 2017
Виталий Артемов предложил поддержать рязанских коневодов пятью миллионами
11:25, 5 сентября 2017
«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании 4
9:44, 5 сентября 2017
На рязанские дороги выехал еще один «Роллс-Ройс»
10:44, 4 сентября 2017
Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке
9:15, 4 сентября 2017
ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

Историк и общественный деятель Николай Булычев о новых улицах на карте Рязани, увековеченных террористах и путанице с микрорайонами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 113 571
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 610
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 463
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 28 335
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 22 664
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум