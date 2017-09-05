Виталий Артемов предложил поддержать рязанских коневодов пятью миллионами

Новый зампред рязанского правительства
Субсидии смогут получить владельцы не менее сотни голов племенных лошадей.
Врио рязанского губернатора Николай Любимов поддержал эту инициативу и напомнил о необходимости сохранить Старожиловский конезавод.
«Поскольку это федеральный объект, обращаемся мы и в минобороны, и в министерство культуры Российской Федерации. Денег на реконструкцию и реставрацию необходимо очень много, поэтому надеемся, что получим эту поддержку, которая позволит нам не только сохранить его, но и сделать жемчужиной туристического потенциала Рязанской области», — заявил Любимов.
Ранее сообщалось, что Старожиловский конезавод фон Дервиза