Виталия Артемова назначили зампредом рязанского правительства. На заседании правительства во вторник, 5 сентября, ему вручил удостоверение врио губернатора Николай Любимов. Об этом RZN.info сообщили в региональном минпечати.
Артемов будет курировать сельское хозяйство и экологию.
Напомним, в начале июня Виталий Артемов
В 2008—2010 годах Артемов был министром ТЭК и ЖКХ области, затем четыре года руководил администрацией Рязани. После ухода «по семейным обстоятельствам» сменил несколько мест работы, в том числе в аграрном секторе. С конца 2016 года был директором «Рязаньэлеватора».