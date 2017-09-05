Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:34, 5 сентября 2017 691
 0    0

Виталия Артемова назначили зампредом рязанского правительства

Виталия Артемова назначили зампредом рязанского правительства

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Виталия Артемова назначили зампредом рязанского правительства. На заседании правительства во вторник, 5 сентября, ему вручил удостоверение врио губернатора Николай Любимов. Об этом RZN.info сообщили в региональном минпечати.

Артемов будет курировать сельское хозяйство и экологию.

Напомним, в начале июня Виталий Артемов возглавил минсельхоз области. Место было вакантным с конца мая, когда по собственному желанию уволился Сергей Дудукин, возглавлявший министерство в статусе зампреда правительства.

В 2008—2010 годах Артемов был министром ТЭК и ЖКХ области, затем четыре года руководил администрацией Рязани. После ухода «по семейным обстоятельствам» сменил несколько мест работы, в том числе в аграрном секторе. С конца 2016 года был директором «Рязаньэлеватора».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:34, 5 сентября 2017
Виталия Артемова назначили зампредом рязанского правительства
21:54, 4 сентября 2017
В Рязань приехал электоральный эксперт из США 2
13:31, 4 сентября 2017
«Я за детей переживаю». Андреев в суде заявил о «рекомендациях» силовиков оговорить Ковалева 3
12:37, 4 сентября 2017
Концевой покинул рязанское десантное училище
22:25, 3 сентября 2017
«Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела» — Меркель
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 113 571
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 610
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 463
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 28 335
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 22 664
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум