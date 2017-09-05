В двух районах Рязани объявили карантины по бешенству животных

В Рязани объявили два карантина по бешенству животных. Во вторник, 5 сентября, опубликованы соответствующие поставления губернатора.
Ограничительные меры на Ворошиловке и в Горроще,
Очагами заболевания стали дома №28 по 1-й Красной улице и №3 по улице Шевченко. Ветеринары продезинфицируют зараженные квартиры, привьют всех зверей в этих и ближайших домах, напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
На время карантинов запретили вывозить кошек и собак из угрожаемых зон болезни. Это дома №№ 26, 28, 28 корпус 1, 28, корпус 2 по 1-ой Красной, №3 и №7 по улице Шевченко. №16 и №16 корпус 1 по улице Типанова.