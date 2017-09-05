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8:44, 5 сентября 2017 1 121
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В двух районах Рязани объявили карантины по бешенству животных

В двух районах Рязани объявили карантины по бешенству животных

В Рязани объявили два карантина по бешенству животных. Во вторник, 5 сентября, опубликованы соответствующие поставления губернатора.

Ограничительные меры на Ворошиловке и в Горроще, как и ожидалось, продлятся соответственно по 30 и 31 октября.

Очагами заболевания стали дома №28 по 1-й Красной улице и №3 по улице Шевченко. Ветеринары продезинфицируют зараженные квартиры, привьют всех зверей в этих и ближайших домах, напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

На время карантинов запретили вывозить кошек и собак из угрожаемых зон болезни. Это дома №№ 26, 28, 28 корпус 1, 28, корпус 2 по 1-ой Красной, №3 и №7 по улице Шевченко. №16 и №16 корпус 1 по улице Типанова.


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