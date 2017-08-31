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17:13, 31 августа 2017 297
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В Рязани зафиксировали два случая бешенства животных

В Рязани зафиксировали два случая бешенства животных

В Рязани зафиксировали два случая бешенства животных в разных районах. В четверг, 31 августа, областное правительство опубликовало проекты постановлений губернатора о карантинах на Ворошиловке и в Горроще. Согласно им, ограничительные меры продлятся соответственно по 30 и 31 октября.

Очагами болезни стали дома №28 по 1-й Красной улице и №3 по улице Шевченко. Ветеринары продезинфицируют зараженные квартиры, привьют всех зверей в этих и ближайших домах, напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

На время карантинов запретят вывозить кошек и собак из угрожаемых зон заболевания. Это дома №№ 26, 28, 28 корпус 1, 28, корпус 2 по 1-ой Красной, №3 и №7 по улице Шевченко. №16 и №16 корпус 1 по улице Типанова.


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