На проект водоснабжения поселка Лесной выделят почти два с половиной миллиона

На проект водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства в поселке Лесной Шиловского района выделят 2 миллиона 453 тысячи рублей. Об этом во вторник, 5 сентября, решили на заседании правительства.
Напомним, поселок Лесной
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На проект водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства в поселке Лесной Шиловского района выделят 2 миллиона 453 тысячи рублей. Об этом во вторник, 5 сентября, решили на заседании правительства.
Напомним, поселок Лесной
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