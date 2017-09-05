Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:24, 5 сентября 2017 125
 0    0

На проект водоснабжения поселка Лесной выделят почти два с половиной миллиона

На проект водоснабжения поселка Лесной выделят почти два с половиной миллиона

На проект водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства в поселке Лесной Шиловского района выделят 2 миллиона 453 тысячи рублей. Об этом во вторник, 5 сентября, решили на заседании правительства.

Напомним, поселок Лесной станет территорией опережающего развития. Частные лица инвестируют в него более 5,6 миллиардов рублей. Градообразующим предриятием поселка является завод синтетических волокон «Эластик»


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:24, 5 сентября 2017
На проект водоснабжения поселка Лесной выделят почти два с половиной миллиона
13:55, 5 сентября 2017
Виталий Артемов предложил поддержать рязанских коневодов пятью миллионами
11:25, 5 сентября 2017
«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании 6
9:44, 5 сентября 2017
На рязанские дороги выехал еще один «Роллс-Ройс»
10:44, 4 сентября 2017
Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 114 254
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 620
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 477
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 28 445
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 22 711
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум