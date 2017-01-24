Поселку Лесному присвоят статус территории опережающего развития

На Гайдаровском форуме представили проект комплексного развития поселка Лесной Шиловского района. Ему присвоят статус территории опережающего развития, пишет газета «
Проект представили первому зампреду страны Игорю Шувалову.
«Все, что намечено сделать в поселке Лесной в рамках проекта в ближайшие два года, даст хорошие перспективы для дальнейшего эффективного развития этой территории, создания там современной инфраструктуры, дополнительных рабочих мест», — отметил на форуме Олег Ковалев.
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Областное министерство экономического развития и торговли уже готовит заявки на присвоение Лесному особого статуса, а также на получение льготных займов от фонда развития моногородов для инвесторов и на строительство инфраструктуры за счет фонда и областного бюджета.