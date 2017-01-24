Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:02, 24 января 2017 395
 0    0

Поселку Лесному присвоят статус территории опережающего развития

Поселку Лесному присвоят статус территории опережающего развития

На Гайдаровском форуме представили проект комплексного развития поселка Лесной Шиловского района. Ему присвоят статус территории опережающего развития, пишет газета «Рязанские ведомости».

Проект представили первому зампреду страны Игорю Шувалову.

«Все, что намечено сделать в поселке Лесной в рамках проекта в ближайшие два года, даст хорошие перспективы для дальнейшего эффективного развития этой территории, создания там современной инфраструктуры, дополнительных рабочих мест», — отметил на форуме Олег Ковалев.

Как сообщает сайт регионального правительства, на территории поселка планируют разместить ряд предприятий по производству бойлеров, стройматериалов, лекарств, детских товаров, построить тепличный комплекс.

Областное министерство экономического развития и торговли уже готовит заявки на присвоение Лесному особого статуса, а также на получение льготных займов от фонда развития моногородов для инвесторов и на строительство инфраструктуры за счет фонда и областного бюджета.


© RZN.info

Новости рубрики «Общество»
9:26, 24 января 2017
С февраля в Рязани подорожают муниципальные бани
9:19, 24 января 2017
В Рязанской области отменен новогодний режим повышенной готовности
9:02, 24 января 2017
Поселку Лесному присвоят статус территории опережающего развития
21:29, 23 января 2017
Рязанские священники начали собирать подписи за исключение абортов из системы медстрахования 3
21:09, 23 января 2017
В Китае взорвали 19 зданий за десять секунд. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги 1

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 52 074
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 36 877
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 691
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 567
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:51, 21 января 2017 20 444
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум