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11:15, 2 сентября 2017 241
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В Рязанской области назвали всех потенциальных сенаторов от нового губернатора

В Рязанской области назвали всех потенциальных сенаторов от нового губернатора

Рязанский облизбирком опубликовал все кандидатуры в сенаторы от кандидатов в губернаторы. Список размещен на сайте комиссии.

«Единоросс» Николай Любимов, как и сообщалось, готов предложить кресло в Совете Федерации бывшему главе региона Олегу Ковалеву (обозначен как «пенсионер»), действующему сенатору Игорю Морозову и президенту Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяне Гусевой, которая заняла второе место в партийных праймериз.

Александра Перехватова (Партия роста) предложила предпринимателей: гендиректора Мещерского научно-технического проектно-технологического института Игоря Румянцева, технического директора ООО «Строй-Буд» Владимира Тарасова и гендиректора Рязанского завода резинотехнических изделий Вячеслава Хламова.

«Справедливоросс» Сергей Пупков доверился заслуженному врачу и бывшему коллеге по облдуме Сергею Исакову, руководителю областного партийного Центра защиты прав граждан Андрею Рязанцеву и замдиректора школы №67 Любови Семиной.

Под первым номером у Владимира Федоткина идет Андрей Любимов, которого он заменил в качестве кандидата от КПРФ, за ним — руководитель фракции в облдуме Виктор Малюгин и Эвелина Волкова из думы городской.

Александр Шерин из ЛДПР выдвинул военного пенсионера Игоря Потапова, педиатра детской поликлиники №1 Павла Анухова и главу Искровского поселения Василия Овечкина.

Напомним, норма, обязывающая кандидатов подавать списки людей, которым они в случае победы предложат в порядке очередности пост сенатора, применяется впервые.

Выборы губернатора Рязанской области назначены на 10 сентября.


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