В Рязанской области назвали всех потенциальных сенаторов от нового губернатора

Рязанский облизбирком опубликовал все кандидатуры в сенаторы от кандидатов в губернаторы. Список размещен на
«Единоросс» Николай Любимов,
Александра Перехватова (Партия роста)
«Справедливоросс» Сергей Пупков доверился заслуженному врачу и бывшему коллеге по облдуме Сергею Исакову, руководителю областного партийного Центра защиты прав граждан Андрею Рязанцеву и замдиректора школы №67 Любови Семиной.
Под первым номером у Владимира Федоткина идет Андрей Любимов, которого он
Александр Шерин из ЛДПР выдвинул военного пенсионера Игоря Потапова, педиатра детской поликлиники №1 Павла Анухова и главу Искровского поселения Василия Овечкина.
Напомним, норма, обязывающая кандидатов подавать списки людей, которым они в случае победы предложат в порядке очередности пост сенатора, применяется впервые.
Выборы губернатора Рязанской области назначены на 10 сентября.