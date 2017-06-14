«Единая Россия» выдвинула Николая Любимова на губернаторские выборы

«Единая Россия» выдвинула на выборы рязанского губернатора врио главы региона Николая Любимова. Итоги двухмесячных праймериз подвели на областной партийной конференции в среду, 14 июня.
За Любимова проголосовали 125 делегатов, за президента Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяну Гусеву — 8, за полковника ВДВ Сергея Лукьянова — 7, за заслуженного врача Владимира Юдина — 7. Праймериз — обязательная для единороссов процедура на всех выборах, напомнил секретарь областного отделения Аркадий Фомин.
Он отметил «высокую конкурентную борьбу» и включение в итоговую предвыборную программу предложений всех претендентов. Главным в ней Фомин назвал повышение качества жизни рязанцев, в том числе за счет формирования комфортной городской среды.
«Единая Россия» первой выдвинула кандидата на выборы, которые были назначены 9 июня. До конца недели планируют определиться КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия роста».
Для регистрации Любимову потребуется собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов.
Выборы назначены на 10 сентября.