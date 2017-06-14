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14:13, 14 июня 2017 1 407
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«Единая Россия» выдвинула Николая Любимова на губернаторские выборы

«Единая Россия» выдвинула Николая Любимова на губернаторские выборы

«Единая Россия» выдвинула на выборы рязанского губернатора врио главы региона Николая Любимова. Итоги двухмесячных праймериз подвели на областной партийной конференции в среду, 14 июня.

За Любимова проголосовали 125 делегатов, за президента Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяну Гусеву — 8, за полковника ВДВ Сергея Лукьянова — 7, за заслуженного врача Владимира Юдина — 7. Праймериз — обязательная для единороссов процедура на всех выборах, напомнил секретарь областного отделения Аркадий Фомин.

Он отметил «высокую конкурентную борьбу» и включение в итоговую предвыборную программу предложений всех претендентов. Главным в ней Фомин назвал повышение качества жизни рязанцев, в том числе за счет формирования комфортной городской среды.

«Единая Россия» первой выдвинула кандидата на выборы, которые были назначены 9 июня. До конца недели планируют определиться КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия роста».

Для регистрации Любимову потребуется собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов.

Выборы назначены на 10 сентября.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

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