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8:28, 1 сентября 2017 214
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Рязанцы высказались против переноса маршрутов двух троллейбусов

Рязанцы высказались против переноса маршрутов двух троллейбусов

Рязанцы высказались против возможного изменения маршрута троллейбусов №8 и №16. В четверг, 31 августа, на сайте мэрии завершился соответствующий опрос. За две недели в нем приняли участие 2 268 человек. Против проголосовали 68%.

Напомним, рязанские власти предлагали пустить 16-й троллейбус по проезду Шабулина, а восьмой — вместо него по улице Молодцова.

В январе 2017 года планировалось продлить маршрут №16 в центре Рязани, тогда жители также проголосовали против. Путь следования «восьмерки» за последние годы менялся несколько раз.


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