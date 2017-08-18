Мэрия предложила пустить троллейбус №16 в обход Приокского. Опрос

В Рязани предложили пустить троллейбус №16 в обход Приокского и изменить маршрут «восьмерки». Соответствующий
Управление транспорта предлагает горожанам ответить на следующий вопрос: «Будет для Вас ли удобна организация движения троллейбусного маршрута №16 с прохождением по улице Интернациональной, Бирюзова и проезду Шабулина и троллейбусного маршрута №8 с прохождением по улице Интернациональной и улице Молодцова при одновременном увеличении количества единиц подвижного состава на маршруте №8?»
В сообщении на сайте мэрии говорится, что результаты голосования учтут при принятии окончательного решения об изменении схемы движения троллейбусов.