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9:58, 18 августа 2017 1 485
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Мэрия предложила пустить троллейбус №16 в обход Приокского. Опрос

Мэрия предложила пустить троллейбус №16 в обход Приокского. Опрос

В Рязани предложили пустить троллейбус №16 в обход Приокского и изменить маршрут «восьмерки». Соответствующий опрос появился на сайте горадминистрации.

Управление транспорта предлагает горожанам ответить на следующий вопрос: «Будет для Вас ли удобна организация движения троллейбусного маршрута №16 с прохождением по улице Интернациональной, Бирюзова и проезду Шабулина и троллейбусного маршрута №8 с прохождением по улице Интернациональной и улице Молодцова при одновременном увеличении количества единиц подвижного состава на маршруте №8?»

В сообщении на сайте мэрии говорится, что результаты голосования учтут при принятии окончательного решения об изменении схемы движения троллейбусов.


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19 часов назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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