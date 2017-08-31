RZN.info публикует проект развития парка Гагарина

RZN.info публикует полную презентацию проекта развития рязанского парка имени Гагарина. Ее редакции предоставили авторы. Документ содержит описание проблем парка и варианты их решения, эскизы предлагаемых к размещению объектов, результаты опросов посетителей.
Напомним, в четверг, 31 августа, проект
Ожидается, что в 2018 году парк войдет в федеральную программу комфортной городской среды и полученных денег хватит на реализацию всего проекта, сообщал руководитель исполкома рязанского ОНФ Евгений Зызин.