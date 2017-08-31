Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:47, 31 августа 2017 1 763
 0    0

RZN.info публикует проект развития парка Гагарина

RZN.info публикует проект развития парка Гагарина

RZN.info публикует полную презентацию проекта развития рязанского парка имени Гагарина. Ее редакции предоставили авторы. Документ содержит описание проблем парка и варианты их решения, эскизы предлагаемых к размещению объектов, результаты опросов посетителей.

Напомним, в четверг, 31 августа, проект представили жителям Приокского. Он предусматривает сохранение всех деревьев, установку фонарей, лавочек и урн, благоустройство самых крупных тропинок, новое зонирование парка и решение проблемы руин советских сооружений.

Ожидается, что в 2018 году парк войдет в федеральную программу комфортной городской среды и полученных денег хватит на реализацию всего проекта, сообщал руководитель исполкома рязанского ОНФ Евгений Зызин.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:37, 31 августа 2017
ФСБ предотвратила теракты в Москве на 1 сентября
14:47, 31 августа 2017
RZN.info публикует проект развития парка Гагарина
14:28, 31 августа 2017
Рязанку приняли на работу только после погашения долга за преступление
14:06, 31 августа 2017
Рязанка съездила в квартиру уснувшей подруги и обокрала ее
13:39, 31 августа 2017
Слепого британца обвинили в просмотре детской порнографии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 67 928
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 547
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 22 августа 2017 20 518
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 19 784
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 2
13:26, 21 августа 2017 18 535
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум