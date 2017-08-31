Коворкинг из танцплощадки. Рязанцам представили проект развития парка Гагарина

Рязанцам представили проект развития парка имени Гагарина. Общественное обсуждение в ДК «Приокский» в среду, 30 августа, собрало около 70 жителей района.

Концепцию разработала группа молодых архитекторов. По словам одного из них, Ильи Стюхина, работа началась с опроса посетителей парка и многие идеи основаны на его результатах. К примеру, большинство указало, что проводит в парке несколько часов — значит нужно установить биотуалеты и организовать продажу еды.

Проект предусматривает сохранение всех деревьев, безусловную установку фонарей, а также 67 лавочек с урной у каждой, асфальтирование и укладку экотротуаров на самых крупных из протоптанных тропинок, новое зонирование парка и решение проблемы руин советских сооружений.

На месте танцплощадки, от которой осталось только бетонное основание, предлагают установить возводимый без спецтехники геокупол — полусферу, где может разместиться кафе, коворкинг, лекторий или кинозал. Заброшенный зеленый театр хотят восстановить, либо отремонтировав существующее, либо построив новое здание — в зависимости от результатов экспертизы несущих конструкций. Остовы аттракционов, где это возможно, превратят в лавочки, остальные — в арт-объекты, к примеру, в истуканов острова Пасхи.

Шахматную беседку, спортивные и детские площадки намерены перенести в другие места. Первую к тому же закроют вьющимися растениями, а на месте одной из последних должна появиться большая крытая беседка. Собачью площадку предлагается закрыть кустами, вход в нее выложить плиткой, избавив от огромной лужи.

Здание Дома культуры покрасят, на площади перед ним установят скамейки с крышами, а также закупят разборные киоски для ярмарок выходного дня. В самом парке зарезервировали несколько мест для инвесторов. Возможные варианты: детские аттракционы, площадка для йоги и аэробики, лучный тир, пейнтбол, домики на деревьях, веревочный городок.

Стелу 50-летия революции обновят и посвятят полету Юрия Гагарина

С учетом названия парка разработчики предложили обновить стелу слева от ДК, вместо 50-летия революции посвятив ее полету Юрия Гагарина. Все пришедшие поддержали эту идею.

На вопросы ответили Стюхин, главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко и руководитель исполкома областного ОНФ Евгений Зызин. В частности, они сообщили, что проверка всех деревьев завершится до конца года и аварийные вырубят, что для хоккейной коробки не нашлось места, а о лужайках для пикников и мангальных площадках участники опроса не говорили.

Участники слушаний восприняли проект положительно, многие благодарили Стюхина и его коллег за инициативу, проделанную работу и ее результат. Резкой критики не было. Самым спорным моментом оказалось использование большой горки — крыши бомбоубежища. Архитекторы предложили добавить на нее металлические спуски, каменную лестницу и «лазательные блоки». Жители Приокского ответили, что зимой вся горка занята детьми, поэтому такие элементы будут лишними и могут стать даже опасными.

Фонари предложили оборудовать тревожными кнопками

Пришедшие предлагали оборудовать фонари тревожными кнопками, высадить 70 кедров, обновить фасад Дворца культуры, поставить больше турников, сделать хорошее покрытие на маршруте скандинавской ходьбы, заливать зимой каток, огородить заброшенный театр до реконструкции, а также организовать парковки по соседству, чтобы машины не забивали парк в дни мероприятий в ДК.

Доработанную по результатам слушаний концепцию Васильченко пообещал разместить на сайте мэрии. Также ее представят врио губернатора Николаю Любимову, с обращения к которому одного из жителей и началась работа. По словам Зызина, проект будет претендовать на включение в федеральную программу развития городской среды в 2018 году. Ожидаемой суммы должно хватить на его полную реализацию. В противном случае работу разобьют на этапы, начав с главного, в том числе освещения.