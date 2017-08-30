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17:49, 30 августа 2017 366
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Утонувший в Оке мужчина оказался тульским рыбаком

Утонувший в Оке мужчина оказался тульским рыбаком

Утонувший в Оке мужчина оказался тульским рыбаком. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Тело мужчины нашли в среду, 30 августа, в районе населенного пункта Лакаш Спасского района в не оборудованном для купания месте. Начальник поисково-спасательной станции на воде Спасского района Сергей Полухов, рассказал, что мужчина рыбачил на Оке вместе с друзьями: компания приехала в Рязанскую область в субботу, 26 августа. Отдыхающие ловили рыбу у острова Медвежья голова и выпивали.

Последний раз погибшего видели живым поздно вечером в субботу. Утром в воскресенье, 27 августа, товарищи не смогли найти его. О случившемся сообщили в полицию.

На месте работают следователи.


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