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Утонувший в Оке мужчина оказался тульским рыбаком. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Тело мужчины нашли в среду, 30 августа, в районе населенного пункта Лакаш Спасского района в не оборудованном для купания месте. Начальник поисково-спасательной станции на воде Спасского района Сергей Полухов, рассказал, что мужчина рыбачил на Оке вместе с друзьями: компания приехала в Рязанскую область в субботу, 26 августа. Отдыхающие ловили рыбу у острова Медвежья голова и выпивали.
Последний раз погибшего видели живым поздно вечером в субботу. Утром в воскресенье, 27 августа, товарищи не смогли найти его. О случившемся сообщили в полицию.