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16:23, 30 августа 2017 405
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Из Оки в Спасском районе подняли тело мужчины

Из Оки в Спасском районе подняли тело мужчины

В среду, 30 августа, в 15:30 из Оки в Спасском районе подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мужчину нашли в районе населенного пункта Лакаш в не оборудованном для купания месте. Тело поднимали пяти спасателей. Они использовали одну единицу техники.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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