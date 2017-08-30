В среду, 30 августа, в 15:30 из Оки в Спасском районе подняли тело мужчины. Об этом
Мужчину нашли в районе населенного пункта Лакаш в не оборудованном для купания месте. Тело поднимали пяти спасателей. Они использовали одну единицу техники.
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В среду, 30 августа, в 15:30 из Оки в Спасском районе подняли тело мужчины. Об этом
Мужчину нашли в районе населенного пункта Лакаш в не оборудованном для купания месте. Тело поднимали пяти спасателей. Они использовали одну единицу техники.
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?