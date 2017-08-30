От слов к делу. Рязань выделит онкодиспансеру участок под новый корпус

Рязанский онкодиспансер получит землю для строительства нового корпуса. Об этом RZN.info сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий в среду, 30 августа.
Ранее
Власти Рязани планировали выделить этот участок
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Рязанский онкодиспансер получит землю для строительства нового корпуса. Об этом RZN.info сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий в среду, 30 августа.
Ранее
Власти Рязани планировали выделить этот участок
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?