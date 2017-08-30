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13:14, 30 августа 2017 488
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От слов к делу. Рязань выделит онкодиспансеру участок под новый корпус 1

От слов к делу. Рязань выделит онкодиспансеру участок под новый корпус

Рязанский онкодиспансер получит землю для строительства нового корпуса. Об этом RZN.info сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий в среду, 30 августа.

Ранее городская дума опубликовала проект решения о передаче из муниципальной собственности в региональную участка площадью 2 764 кв. м, примыкающего к территории учреждения. Ожидается, что депутаты рассмотрят вопрос на ближайшем заседании в сентября.

Власти Рязани планировали выделить этот участок с января 2014 года. Тогда строительство оценивалось в 500 млн рублей. Позже руководство региона говорило, что проект стоит в очереди, а рязанцы написали петицию Владимиру Путину. Впоследствии новый корупс планировалось возвести на месте действующего.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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