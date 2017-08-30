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11:09, 30 августа 2017 95
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Мэрия решила перестроить квартал на улице Ленинского Комсомола

Мэрия решила перестроить квартал на улице Ленинского Комсомола

Администрация Рязани приняла решение о развитии застроенной территории в Горроще. Постановление официально опубликовано в среду, 30 августа.

Речь идет об участке площадью 1,37 га на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 10-линия. Площадка входит в муниципальную программу развития застроенных территорий. Она предусматривает расселение и снос ветхих домов за счет частных инвесторов и новое строительство на их месте, чаще всего жилищное.

Согласно постановлению, на участке расположены шесть 1-3-этажных жилых зданий: дома №№ 104, 106, 108, 110 и 112 по улице Ленинского Комсомола, дом №31 по 10-й Линии. Все построены в 1950-х годах из кирпича, кроме последнего (он деревянный, его готовятся снести). В доме №108 находится детский сад.

Площадку внесли в программу в 2014 году, выставляли на торги, а в июне 2017-го увеличили с 0,37 га до текущего размера.

Проекты развития застроенных территорий, как правило, проходят публичные слушания, так как требуют утверждения планировки участков, изменений в Генеральный план или Правила землепользования и застройки.


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