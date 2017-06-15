В Рязани хотят перестроить еще один гектар

В Рязани хотят расширить одну из площадок программы по развитию застроенных территорий. Проект изменений в программу размещен на
Согласно ему, размер площадки на улице Ленинского Комсомола увеличится с 0,37 до 1,37 гектара. Ее новые предполагаемые границы: улица Ленинского Комсомола — 10-я Линия — 9-я Линия.
На нынешней площадке расположен один жилой дом — №112 по улице Ленинского Комсомола. При расширении она захватит также дома №№ 104, 106, 108 и 110. Это кирпичные двух- и трехэтажки 1950-х годов постройки.
Программа предусматривает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте.
Площадку внесли в программу