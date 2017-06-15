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16:29, 15 июня 2017 1 080
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В Рязани хотят перестроить еще один гектар 1

В Рязани хотят перестроить еще один гектар

Фото: Pixabay.com

В Рязани хотят расширить одну из площадок программы по развитию застроенных территорий. Проект изменений в программу размещен на сайте городской думы.

Согласно ему, размер площадки на улице Ленинского Комсомола увеличится с 0,37 до 1,37 гектара. Ее новые предполагаемые границы: улица Ленинского Комсомола — 10-я Линия — 9-я Линия.

На нынешней площадке расположен один жилой дом — №112 по улице Ленинского Комсомола. При расширении она захватит также дома №№ 104, 106, 108 и 110. Это кирпичные двух- и трехэтажки 1950-х годов постройки.

Программа предусматривает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте.

Площадку внесли в программу весной 2014 года.


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