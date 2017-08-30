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12:44, 30 августа 2017 73
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Из-за Курбан-байрама в Рязани изменят движение транспорта

Из-за Курбан-байрама в Рязани изменят движение транспорта

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Из-за Курбан-байрама в Рязани изменят движение автобуса №17. Об этом сообщил сайт администрации города.

Один из крупнейших мусульманских праздников будут отмечать перед гипермаркетом «Лента» в поселке Борки. С 4:00 до 08:15 там перекроют движение транспорта. В это время автобусы №17 будут ехать напрямую по Северной окружной дороге, минуя остановку возле «Ленты».


© RZN.info

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