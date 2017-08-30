Рязанские мусульмане отметят Курбан-байрам на площадке в Борках

Рязанские последователи ислама отметят Курбан-байрам на площадке в Борках. Об этом сообщило Духовное управление мусульман региона.
Праздничные мероприятия и коллективный намаз пройдут в пятницу, 1 сентября, года в Борках на площадке перед гипермаркетом «Лента» с 06:00 до 08:00 (поздравления и намаз в 07:00).
В других населенных пунктах региона также пройдут праздничные намазы. Подробнее об этом можно узнать на сайте
Справка
Курбан-байрам или Ид аль-адха — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане это празднуют каждый год
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