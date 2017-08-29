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17:43, 29 августа 2017 331
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Ямочный ремонт мы будем делать еще долго-долго — Савичев 1

Ямочный ремонт мы будем делать еще долго-долго — Савичев

И.о. зампреда рязанского правительства Андрея Савичева «шокируют» объемы ямочного ремонта дорог в регионе. В этом он признался на форуме «Современные технологии — современные дороги» во вторник, 29 августа. «Только на региональных дорогах мы в год под 300 тысяч квадратных метров делаем. Огромная цифра, а зная, сколько это стоит — реально жалко эти деньги пускать на ямочный ремонт. Но, к сожалению, пока выхода другого нет, — заявил чиновник. — Мы обязаны с вами обеспечить безопасный проезд по нашим дорогам, поэтому в любом случае ямочный ремонт нам еще придется долго-долго делать».

Ранее власти Рязани и области неоднократно заявляли, что со временем откажутся от такого метода ремонта дорог.


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